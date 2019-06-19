فيديو أول تحليق لقاذفة استراتيجية أمريكية تحمل صاروخا فرط صوتي

نفذت قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع "بي 52" أول تحليق وهي تحمل صاروخا فرط صوتي.

ونشرت قاعدة "إدواردز" الجوية الأمريكية في حسابها على "تويتر" مقطع فيديو لهذا التحليق الذي نفذ الأسبوع الماضي.

A prototype of the ARRW was attached to a B-52 to gather test data including environmental and aircraft handling characteristics. #EdwardsAirForceBase#TheCenterOfTheAerospaceTestingUniverse#B52pic.twitter.com/1mmtRVue25 — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 18, 2019

وحملت الطائرة نموذجا من صاروخ AGM-183A أو ARRW الفرط صوتي بدون رأس قتالي.

يذكر أن صواريخ ARRW هي صواريخ تكتيكية فرط صوتية من نوع "جو – أرض" من تصميم شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية، وبدأ تصميمه عام 2018.

وخصص 480 مليون دولار لهذا المشروع في أغسطس الماضي. ومن المتوقع وضع الصواريخ قيد التشغيل في عام 2020.

المصدر: نوفوستي