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فيديو أول تحليق لقاذفة استراتيجية أمريكية تحمل صاروخا فرط صوتي

فيديوهات

فيديو أول تحليق لقاذفة استراتيجية أمريكية تحمل صاروخا فرط صوتي
twitter.com/EdwardsAFB
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0dm

نفذت قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع "بي 52" أول تحليق وهي تحمل صاروخا فرط صوتي.

ونشرت قاعدة "إدواردز" الجوية الأمريكية في حسابها على "تويتر" مقطع فيديو لهذا التحليق الذي نفذ الأسبوع الماضي.

وحملت الطائرة نموذجا من صاروخ AGM-183A أو ARRW الفرط صوتي بدون رأس قتالي.

يذكر أن صواريخ ARRW هي صواريخ تكتيكية فرط صوتية من نوع "جو – أرض" من تصميم شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية، وبدأ تصميمه عام 2018.

وخصص 480 مليون دولار لهذا المشروع في أغسطس الماضي. ومن المتوقع وضع الصواريخ قيد التشغيل في عام 2020.

المصدر: نوفوستي

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