أمير سعودي يظهر في "مول" بعد حديث عن وضعه قيد الإقامة الجبرية!

أظهر مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت الأمير عبد العزيز بن فهد، وهو يتجول في مول "الرياض بارك" الواقع شمال العاصمة الرياض.

ورصد المقطع التفاف متسوقين من الرجال والنساء حوله، لالتقاط صور "سيلفي" وتبادل الأحاديث الودية معه، ليتدخل الأمن بين الحين والآخر للتخفيف من الاكتظاظ حوله.

ويأتي هذا التسجيل بعدما انتشرت مزاعم تفيد بأن، السلطات السعودية وضعت الأمير تحت الإقامة الجبرية في قصره بجدة، وسحبت منه كل وسائل الاتصال.

المصدر: وكالات