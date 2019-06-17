بالفيديو.. محاولة لتهريب 4 آلاف سلحفاة إلى روسيا داخل شحنة ملفوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzx0
احتجز موظفو الجمارك في مقاطعة أورينبورغ الروسية السبت الماضي شاحنة حاول سائقها أن يدخل بشكل غير شرعي من كازاخستان إلى روسيا أكثر 4 آلاف من السلاحف الآسيوية.
وقالت مسؤولة الجمارك لشؤون الاتصالات مع وسائل الإعلام، إيرينا ستاروستينا، إن 4100 سلحفة كانت داخل 24 حقيبة، مضيفة أن الحيوانات كانت مخفية داخل 7 أطنان من الملفوف.
وتتجاوز قيمة السلاحف هذه 5 ملايين روبل (77664 دولارا أمريكيا).
وتخضع السلاحف الأرضية من آسيا الوسطى لاتفاقية التجارة الدولية للحيوانات المهددة بالانقراض.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)