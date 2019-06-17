بالفيديو.. محاولة لتهريب 4 آلاف سلحفاة إلى روسيا داخل شحنة ملفوف

احتجز موظفو الجمارك في مقاطعة أورينبورغ الروسية السبت الماضي شاحنة حاول سائقها أن يدخل بشكل غير شرعي من كازاخستان إلى روسيا أكثر 4 آلاف من السلاحف الآسيوية.

وقالت مسؤولة الجمارك لشؤون الاتصالات مع وسائل الإعلام، إيرينا ستاروستينا، إن 4100 سلحفة كانت داخل 24 حقيبة، مضيفة أن الحيوانات كانت مخفية داخل 7 أطنان من الملفوف.

وتتجاوز قيمة السلاحف هذه 5 ملايين روبل (77664 دولارا أمريكيا).

وتخضع السلاحف الأرضية من آسيا الوسطى لاتفاقية التجارة الدولية للحيوانات المهددة بالانقراض.

المصدر: RT