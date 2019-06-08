آخر لقطات لمدينة أثرية تركية عمرها 12 ألف عام قبل غمرها بالمياه

التقطت الكاميرا اليوم السبت آخر الصور لمدينة "حسن كيف" التركية الأثرية في محافظة بطمان والتي ستغمر قريبا بمياه بحيرة اصطناعية بعد ملء خزان سد "إليسو" على نهر دجلة.

ويعود تاريخ المدينة القديمة إلى 12 ألف عام مضت، استنادا إلى آثار العصر الحجري الحديث التي عثر عليها في الموقع، وتعاقب عليها الآشوريون والرومان والسلاجقة وغيرهم تاركين وراءهم تراثا استثنائيا يستقطب آلاف السياح بسبب الكهوف المنتشرة فيه والتي بقيت مأهولة حتى السبعينات.

وسد "إليسو" جزء من مشروع جنوب شرق الأناضول المائي (GAP)، وسيولد حوالي 1200 ميغاواط من الكهرباء، علما أن المشروع منذ الإعلان عنه قبل سنوات أثار انتقادات في تركيا، إذ سيؤدي إلى ترحيل آلاف السكان من مناطقهم ذات الغالبية الكردية بعد أن يتم غمر "حسن كيف" وحوالى مئة قرية أخرى، في 10 يونيو الجاري.