بالفيديو .. انهيار جسر عليه سيارات لمصلين في جمهورية داغستان الروسية

أفادت وزارة الداخلية بجمهورية داغستان الروسية بانهيار جسر وقع اليوم الأربعاء في قرية بيجتا المحلية.

وقال المكتب الصحفي للوزارة إن سبب الحادث قد يعود إلى تواجد كبير لسيارات ثقيلة موقوفة على الجسر، مشيرا في الوقت ذاته إلى سبب الحادث قد يعود أيضا إلى هرم الجسر.

وأضاف: "من المعروف أن أصحاب السيارات الموقوفة كانوا داخل المسجد المحلي لأداء الصلاة لحظة وقوع الحادث".

وتتم حاليا في مكان الحادث عملية إجلاء السيارات المنكوبة من الحفرة التي نشأت نتيجته.

ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات بشرية.

المصدر: tvzvezda.ru