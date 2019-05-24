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شاهد.. عملية إنقاذ طفل سقط في فتحة تهوية بأحد المباني السكنية في الصين

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أنقذ رجال الإطفاء طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات، سقط في فتحة تهوية في الطابق الـ23 بأحد المباني السكنية في مدينة هانغتشو الصينية.

ووقع الحادث في 20 مايو الجاري، عندما كان الطفل يلعب في شقة الجيران، التي كانت تخضع لعملية ترميم، حيث سقط في فتحة تهوية في البناء بعد سيره على لوح خشبي وضعه العمال بين الشرفات.

ونجا الطفل بإعجوبة من موت محتم لأنه سقط فوق مكيف الهواء الذي خفف الصدمة. ووصل رجال الإنقاذ بسرعة إلى مكان الحادث وأخرجوا الطفل بواسطة الحبال حيا يرزق.

المصدر: RT

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