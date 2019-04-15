طابور سوري قد يدخل موسوعة غينيس

تخطى الزحام على محطات الوقود في سورية المألوف، وصار مادة للتندّر، فأحد المنتظرين يصور نفسه جالسا مع "الأركيلة" بانتظار دوره، وآخر ينشر صور زوّادته من الطعام قبل ذهابه إلى المحطة.

هذا الفيديو نشرته إحدى الصفحات السورية، يصور مشهدا غير مسبوق لطوابير السيارات التي تنتظر الوقود في بلد يعيش منذ أشهر نقصا حادا في المشتقات النفطية، تفاقم مؤخرا بشح البنزين الذي شلّ نقصه حركة السوريين.