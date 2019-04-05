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شاهد.. مطرب يغني لمدة 106 ساعات متواصلة

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حقق كارلوس سيلفر من جمهورية الدومينيكان رقما قياسيا في موسوعة غينيس العالمية من خلال غنائه الذي استمر لمدة 106 ساعة متواصلة.

حقق كارلوس سيلفر من جمهورية الدومينيكان رقما قياسيا في موسوعة غينيس العالمية  من خلال غنائه 106 ساعات متواصلة.

وجاء مئات الأشخاص إلى متنزه أوجينيو ماريا دي هوستوس في العاصمة الدومينكانية سانتو دومينغو لتشجيعه، وبعد خروجه من القفص الزجاجي أعرب عن شكره الشديد لمشجعيه على دعمهم.

الرقم القياسي السابق سجله سونيل واغماري من الهند 105 ساعات عام 2012.

المصدر: رابتلي

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