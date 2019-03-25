بالفيديو... ترامب يسلم نتنياهو الجولان السوري وقلمه

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

وأهدى ترامب لنتنياهو خلال المراسم التي بثها مباشرة كل من البيت الأبيض والقنوات التلفزيونية العالمية القلم الذي استخدمه في التوقيع على مرسوم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان تذكارا.

وطلب الرئيس الأمريكي من نتاياهو، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى واشنطن، أن يسلم هذا القلم للشعب الإسرائيلي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك قبيل التوقيع على المرسوم قال ترامب إن هذا الإجراء كان يجب اتخاذه منذ عدة عقود، معتبرا أنه ضروري لضمان أمن إسرائيل لا سيما في وجه التهديد من قبل إيران.

من جانبه، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي ترامب على هذه الخطوة واصفا هذا اليوم "بالتاريخي حقا".

المصدر: وكالات