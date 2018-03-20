دراسة: فيينا الأفضل وبغداد الأسوأ معيشيا!

صنفت العاصمة النمساوية فيينا كأفضل مدينة في العالم للمعيشة في حين حلّت العاصمة العراقية بغداد أخيرة في المسح السنوي الذي أجرته مؤسسة "ميرسر" العالمية للاستشارات.

وجاء ذلك وفقا لدراسة أجرتها الشركة المذكورة وشملت 231 مدينة بالعالم لتحديد المستوى المعيشي الأنسب للمواطنين.

واحتفظت فيينا التي يسكنها 1.8 مليون نسمة بالمركز الأول لعامها التاسع على التوالي متصدرة القائمة، وذلك لتمتعها ببيئة ثقافية مفعمة بالحيوية إلى جانب شبكة شاملة للرعاية الصحية وأسعار مناسبة للسكن.

فيما بقت بغداد وللعام العاشر على التوالي في المركز الأخير، وذلك نظرا لموجات العنف الطائفي التي شهدتها المدينة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وضمت القائمة المدن العشر الأفضل ثماني مدن أوروبية، منها 3 في ألمانيا و3 في سويسرا، ومدينة نيوزيلندية وأخرى كندية ومدينة أسترالية.

وجاءت زوريخ في المركز الثاني في حين تشاركت أوكلاند في نيوزيلندا وميونيخ في ألمانيا في المركز الثالث.

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وصنفت القائمة أيضا فانكوفر خامسة، وسنغافورة في المرتبة ،25 ومونتيفيديو في المركز 77، ودوربان في المرتبة 89.

وتراجعت لندن مركزا واحدا لتعود إلى المركز 41 في المقارنة السنوية، وتقدمت اليمن مركزين عن العاصمة العراقية ودمشق 6 مراكز عن بغداد.

المصدر: رويترز