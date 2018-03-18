أفضل الأماكن للتسوق في العالم

نشر موقع رامبلر الروسي قائمة ضمت أفضل المدن والأماكن العالمية التي تناسب محبي التبضع وشراء الملابس.

ومن أهم وأبرز تلك الأماكن التي ضمتها القائمة:

- دبي:

تضم دبي الإماراتية عددا كبيرا من المراكز التجارية المتنوعة التي تلبي أذواق مختلف الناس من معظم الجنسيات، وتعتبر أسواق المدينة من الأماكن المفضلة في العالم لشراء الذهب والأحجار الكريمة وحتى التوابل.

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- ميلانو:

تجذب هذه المدينة الإيطالية عشاق الملابس لاحتوائها على تجمع كبير جدا من المتاجر وصالات عرض الألبسة التي تناسب مختلف الأذواق وبأسعار معقولة، كما يمكن لزوار المدينة في الأحد الأخير من كل شهر التوجه لزيارة سوق Navigli للتحف والمقتنيات القديمة.

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- باريس:

تعتبر باريس عاصمة الموضة والأناقة، ويتجمع فيها عدد كبير من أفضل مصممي الأزياء في العالم.

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- طوكيو:

تصنف مدينة طوكيو من بين أشهر المدن في العالم لمحبي الإلكترونيات، ويمكن للمرء في معارضها أن يشاهد أحدث التقنيات والاختراعات المتطورة.

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- سنغافورة:

أصبحت سنغافورة في السنوات الأخيرة ملاذا للكثير من السياح من مختلف البلدان بسبب طبيعتها الخلابة واحتوائها على عدد كبير من المتاجر المتنوعة التي تباع فيها التذكارات المميزة.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر