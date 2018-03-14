أطباء يستخدمون ساق مريض مبتورة كوسادة!

أقدم أطباء في مستشفى هندي على استخدام ساق مريض مبتورة كوسادة له، بدلا من الوسادة التي أحضرها له أهله.

ووضع الأطباء في مستشفى بولاية أوتار براديش في الهند، ساق مريض بتروها للتو تحت رأسه، بعد عملية جراحية إثر تعرضه لحادث سير أليم. كما استخدم الأطباء الوسادة التي أحضرها أهل المسعف لدعم ورك الساق المصابة للرجل.

#UttarPradesh: Attendants of a patient allege that staff at Maharani Laxmi Bai Medical College, Jhansi used his severed leg as a pillow for him after he was admitted there upon meeting with an accident, College Principal says 'We've set up committee to probe & will take action'. pic.twitter.com/lJFJ3SCjWf — ANI UP (@ANINewsUP) March 10, 2018

يذكر أن المصاب رجل عمره 28 عاما، ويدعى غانشيام، يعمل في حافلة مدرسة انقلبت في حادث سير على الطريق العام، عقب قيام السائق باستخدام المكابح بحدة، عندما اضطر لإيقاف الحافلة فجأة بسبب مرور الحيوانات.

وقامت إدارة المستشفى الطبية، بعد انتشار الخبر بين الناس، بإقالة ثلاثة أطباء وممرضتين.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو