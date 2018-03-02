أكثر من 63 ألف مقترح لتسمية السلاح الروسي الجديد!

تلقى موقع وزارة الدفاع الروسية خلال يوم واحد ما يزيد عن 63 ألف مقترح بتسميات النماذج الحديثة للأسلحة الروسية، التي ذكرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الوزارة تتلقى نحو 3 آلاف اقتراح بهذا الشأن كل ساعة، مضيفا أن الاقتراحات التي أُرسلت إلى الوزارة، لم تكن من مواطنين روس فحسب، حيث وصلت اقتراحات من مواطني رابطة الدول المستقلة (20%) والبلدان المجاورة (10%).

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وأوضح المتحدث أن وزارة الدفاع الروسية تتخذ إجراءات لترتيب التسميات حسب شعبيتها، مشيرا إلى أن الوزارة ستنشر قائمة بأكثر التسميات شعبية.

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يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اقترح اختيار تسميات لأنواع الأسلحة الروسية الجديدة، ومن بينها الصاروخ المجنح (القادر على التحليق إلى مسافة غير محدودة)، ومنظومة الليزر القتالية.

هذا واقترحت رئيسة تحرير قناة " RT " بأن يسمى السلاح الروسي الخارق بـ "فولوديا" نسبة إلى فلاديمير بوتين.

المصدر:

يفغيني دياكونوف