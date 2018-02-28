ارتفاع ملحوظ بعدد الزيجات في روسيا!

أكدت دائرة الاحصائيّات الحكومية الروسية (روستات)، ارتفاع عدد الزيجات في روسيا لعام 2017 بحوالي 64 ألف.

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ونشرت دائرة الاحصائيات الروسية على موقعها الإلكتروني، عدد عقود الزواج التي أبرمت في العام الماضي التي بلغت 1.05 مليون، مقارنة بعدد الزيجات التي سجّلت عام 2016 وبلغت 986 ألفا.

كما أشير في موقع (روستات)، إلى ارتفاع طفيف في عدد حالات الطلاق، بزيادة بلغت 3 آلاف حالة طلاق عام 2017 مقارنة بالعام 2016.

المصدر: تاس

خالد ظليطو