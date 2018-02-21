الصين تحارب "الستربتيز" في الجنازات!‏

أعلنت وزارة الثقافة الصينية عزمها على محاربة ظاهرة "الستربتيز" خلال مراسم الجنازات والأعراس والمهرجانات المختلفة.

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وخصّصت وزارة الثقافة الصينية خطا هاتفيا ساخنا ومكافأة نقدية قيّمة، للمواطنين الصالحين الذين سيبلّغون عن هذه الممارسات غير اللائقة خلال مراسم الدفن.

يذكر أن العادات والتقاليد في عدة مقاطعات صينية تسمح بهذه العروض الخاصة، لاعتقادهم بأنها تجلب المزيد من الناس إلى مراسم الجنازة، ما يعد شرفا كبيرا للمتوفى، لذلك يسعى أقارب المتوفى جذب انتباه أكبر عدد من الناس حتى ولو بطريقة عروض "الستربتيز".

وكثيرا ما تنشر وسائل الإعلام تقارير عن مراسم حداد في الصين، تظهر فيها فتيات شبه عاريات يدعون الرجال المشاركين في الجنازة إلى التعري.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو