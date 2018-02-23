"السيلفي" خطيئة وشكل من مظاهر النفاق!

اعتبر كاهن أمريكي، أن التقاط صور السيلفي خطيئة، وحث الناس على التخلي عن "النرجسية" ومساعدة الآخرين.

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وقال القس الأمريكي غريغ مادسون، الذي يخدم بكنيسة في أوماها في ولاية نيفادا الأمريكية، إن التقاط صور السيلفي ونشرها للعرض في وسائل التواصل الاجتماعي، يعد مظهرا من مظاهر الأنانية والتباهي بالنفس والنفاق وغيرها من الصفات البشرية السلبية، التي يجب الابتعاد عنها لأنها خطيئة وفقا لما نقلته عنه صحيفة " Omaha World Herald ".

ويعتقد مادسون أن أغلب الناس متعلقون بالسيلفي لدرجة الهوس، حتى الذين لا يصورون أكثر من 200 سيلفي في اليوم. ودعا الراهب الأمريكي إلى التواضع وحب الناس، "فالإله أثبت لنا أن المسيح ضحّى بنفسه تكفيرا عن ذنوبنا"، "وإذا تقبلتم هدية الله فهو سيشفيكم من السيلفي".

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو