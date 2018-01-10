غطاء هاتف يتحول إلى درون لالتقاط صور السيلفي

من المنتظر أن يصبح التقاط صور السيلفي الخاصة بك أكثر متعة بفضل غطاء هاتف جديد مزود بكاميرا، يتحول إلى درون لالتقاط أجمل الصور.

ويتناسب غطاء الهاتف الجديد الذي يحمل اسم "AEE SELFLY"، مع أجهزة آيفون وأجهزة أندرويد، وينفصل عن هذه الأجهزة عند بدء استخدامه بمثابة طائرة دون طيار يمكن التحكم بها عن بعد.

AEE SELFLY: This Smartphone Case Transforms Into a Drone... pic.twitter.com/Tlv1ojLTkE — crenovated (@crenovated) January 10, 2018

Meet the selfie drone that lives in your phone case https://t.co/AC5wzGYW1B



That's the idea behind Selfly, the drone-in-a-phone-case built by camera and recording company AEE. Selfly is a drone that folds into the back of a phone case, and it includes a camera that can record,… pic.twitter.com/Phfk06zGme — Louz Wate (@LouzWate) January 10, 2018

وتبدو هذه الأداة الغريبة للوهلة الأولى كغطاء هاتف عادي، ولكن، عن فكه وفتح الأجنحة يصبح الغطاء على شكل طائرة دون طيار بحجم كف اليد.

ويمكن التحكم بالدرون باستخدام تطبيق على هاتف المستخدم، حيث يمكنه بذلك تصوير لقطات حية ترسلها الدرون على الفور إلى الهاتف الذكي عندما تكون في حالة تحليق في محيط المستخدم، كما يمكن للدرون تصوير فيديوهات عالية الجودة.

ويمكن للدرون أن تعمل لمدة تصل إلى حوالي 4 دقائق قبل أن يتم شحنها مرة ثانية لمدة تستغرق 30 دقيقة، وهي قادرة على التحليق إلى ارتفاع نحو 45 قدما.

Daily Technology News — AEE Aviation Technology’s Selfly is a phone case… https://t.co/zr9AJmQupF — www.techhelpers.in (@Techhelpers8) January 10, 2018

وتم تصميم المنتج من قبل شركة "AEE Aviation Technology"، وسيكون متاحا في متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت من قبيل أمازون، بسعر يصل إلى 130 دولارا.

ومن المتوقع أن يصل إلى العملاء خلال هذا الربيع، من دون توفر أي تفاصيل بشأن التاريخ الدقيق للإطلاق في الأسواق، حتى الآن.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني