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غطاء هاتف يتحول إلى درون لالتقاط صور السيلفي

العالم الرقمي

غطاء هاتف يتحول إلى درون لالتقاط صور السيلفي
androidheadlines.com
غطاء هاتف يتحول إلى درون لالتقاط صور السيلفي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jq42

من المنتظر أن يصبح التقاط صور السيلفي الخاصة بك أكثر متعة بفضل غطاء هاتف جديد مزود بكاميرا، يتحول إلى درون لالتقاط أجمل الصور.

ويتناسب غطاء الهاتف الجديد الذي يحمل اسم "AEE SELFLY"، مع أجهزة آيفون وأجهزة أندرويد، وينفصل عن هذه الأجهزة عند بدء استخدامه بمثابة طائرة دون طيار يمكن التحكم بها عن بعد.

وتبدو هذه الأداة الغريبة للوهلة الأولى كغطاء هاتف عادي، ولكن، عن فكه وفتح الأجنحة يصبح الغطاء على شكل طائرة دون طيار بحجم كف اليد.

ويمكن التحكم بالدرون باستخدام تطبيق على هاتف المستخدم، حيث يمكنه بذلك تصوير لقطات حية ترسلها الدرون على الفور إلى الهاتف الذكي عندما تكون في حالة تحليق في محيط المستخدم، كما يمكن للدرون تصوير فيديوهات عالية الجودة.

ويمكن للدرون أن تعمل لمدة تصل إلى حوالي 4 دقائق قبل أن يتم شحنها مرة ثانية لمدة تستغرق 30 دقيقة، وهي قادرة على التحليق إلى ارتفاع نحو 45 قدما.

وتم تصميم المنتج من قبل شركة "AEE Aviation Technology"، وسيكون متاحا في متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت من قبيل أمازون، بسعر يصل إلى 130 دولارا.

ومن المتوقع أن يصل إلى العملاء خلال هذا الربيع، من دون توفر أي تفاصيل بشأن التاريخ الدقيق للإطلاق في الأسواق، حتى الآن.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني

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