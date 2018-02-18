تقلص عدد نزلاء الحبس الاحترازي في روسيا بواقع الثلث

أعلنت إدارة السجون الفيدرالية الروسية أن عدد الموقوفين في الحبس الاحترازي في روسيا قد تراجع بواقع الثلث في 12 عاما، بعد أن بلغ عددهم نحو 160 ألفا سنة 2006.

وتقلص عدد الموقوفين حسب مصلحة السجون الروسية حتى نهاية 2017 إلى 104.5 ألف متهم.

وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن نسبة الموقوفين على ذمة التحقيق تشكل حاليا ثلث العدد الإجمالي من السجناء، فيما كانت هذه النسبة منذ 12 عاما أقل من 25 في المئة.

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وقالت إدارة السجون إن عدد السجناء الذين تجاوزت فترة إقامتهم في سجون الحجز الاحتياطي الفترة المسموح بها بموجب القانون قد تقلصت إلى الثلث، وانحدرت من 6.5 ألف شخص سنة 2006 إلى 1311 شخص عام 2017.

أما عدد النساء الخاضعات للحبس الاحتياطي، فتقلص بواقع الثلث أيضا، وتراجع من 6.5 ألف إلى ألف موقوفة فقط.

المصدر:تاس

يفغيني دياكونوف