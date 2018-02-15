مصر.. جريمة بشعة بقطع رأس طفل!
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أقدم عاطل عن العمل على جريمة بشعة بقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما وفصل رأسه عن جسده بهدف سرقة التوك توك الذي يمتلكه المغدور إضافة لهاتفه الخليوي.
تمكن أهالي منطقة الصف من ضبطه وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية.
وفي التحقيقات اعترف الجاني بأنه استقل التوك توك صحبة الطفل المغدور وثم باغته بسكين في رقبته وأجهز عليه حتى فصل رأسه عن جسمه وألقى بهما بجانب الطريق.
المصدر: المصري اليوم
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