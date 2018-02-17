الجيش الروسي يدرس منع جنوده من استخدام الهواتف الذكية

تدرس وزارة الدفاع الروسية مشروع توجيهات تفرض قيودا على استخدام الهواتف الذكية في الجيش الروسي.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن وزارة الداخلية قررت اتخاذ إجراءات لمكافحة تسريب المعلومات السرية وشبه السرية، في خطوة ستطال كل العسكريين، بمن فيهم القيادات.

ومن المقترح أن يستخدم الجنود والضباط، بدلا من الهواتف الذكية، أخرى بسيطة بالأزرار، غير مزودة بأجهزة تصوير وبرامج تحديد المواقع.

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وأفادت الصحيفة بأن تلك القيود ستطبق، بدءا من 1 مارس المقبل، وأوردت قائمة بـ 11 إصدارا تابعا لشركات: Nokia ،TeXet ،Alcatel ،Samsung، سيسمح باستخدامها في الجيش الروسي. وقالت الصحيفة إن الإصدارات المذكورة تنعدم فيها وظيفة تحديد الموقع عن طريق الملاحة الفضائية "غلوناس" و"جي بي أس".

المصدر: لينتا رو

يفغيني دياكونوف