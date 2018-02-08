مليونيرة سعودية تبحث عن زوج تتسبب بحالة استنفار (فيديو)

فاجأت مليونيرة سعودية متابعي أحد البرامج التلفزيونية عندما أبدت في مداخلة عبر الهواء مباشرة رغبتها الزواج من أي شخص والإنجاب منه ولو كان متزوجا.

وقالت المواطنة السعودية وتدعى "حصة"، وهي من الرياض، إن والدها تاجر وتوفى ولم يزوجها، وأضافت أنها ورثت ملايين الريالات من أبيها، وكانت موظفة، مشيرة إلى أنها تبحث عن الزواج، وأنها راضية بالتعدد العادل الذي لا يظلم فيه الزوج زوجاته.

وتابعت "حصة" أنها لا تريد أحدا يطمع في مالها، بل تريد زوجا ترزق منه بطفل.

واشترطت المليونيرة موافقة زوجته الأولى إن كان متزوجا.

#مليونيره_تبحث_عن_زوج

المتزوج يبغى يتزوجها

والمتزوجه تبغى تزوجها لزوجها

واللي مو متزوج يبغى يتزوجها

واللي مو متزوجه تبغى تصير زوجة زوجها

والمذيع مخطط عليها

الشعب في حالة استنفار 😂😂😂💔 pic.twitter.com/A0Ux4ftK5u — عبدالقادر الشهراني🍕 (@qedoo) 8 февраля 2018 г.

وتفاعل المغردون في السعودية معها في وسم "#مليونيره_تبحث_عن_زوج"، الذي تصدر قائمة الترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأكثر من 50 ألف تغريدة.

#مليونيره_تبحث_عن_زوج انتبهي على فلوسك يا حصه 😂😂😂😂 العيون عليها — معلمة مُعطله 13سنه💔 (@ShOSh_y26) 8 февраля 2018 г.

#مليونيره_تبحث_عن_زوج ههههههههههههههه لا إله الا الله الشعب طلع كله طماع — معلمة مُعطله 13سنه💔 (@ShOSh_y26) 8 февраля 2018 г.

جاهز وفي الخدمة ومتفرغ لخدمتها وادارة اموالها #مليونيره_تبحث_عن_زوج — الحب الصادق (@mhod987654) 8 февраля 2018 г.

متاكد ان خلف الامر شئ ما❗️

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اجزم بان القصة برمتها كذب ... وأنها تندرج تحت التعزيز لمطالب #اسقاط_الولاية ❗️

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فمن تملك هذا المال لن تاتي ع القنوات وتشّهر بأبيها وفي ذات الوقت تطلب زوج⁉️

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عليكم ان تقرأوا ما ما بين السطور يا سادة📍

الفراسة مهمة#مليونيره_تبحث_عن_زوج — Mr.$ (@Trader3D) 8 февраля 2018 г.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

ياسين بوتيتي