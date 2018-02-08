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مليونيرة سعودية تبحث عن زوج تتسبب بحالة استنفار (فيديو)

مجتمع

مليونيرة سعودية تبحث عن زوج تتسبب بحالة استنفار (فيديو)
AFP FAYEZ NURELDINE
محل لبيع أثواب الزفاف في السعودية
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فاجأت مليونيرة سعودية متابعي أحد البرامج التلفزيونية عندما أبدت في مداخلة عبر الهواء مباشرة رغبتها الزواج من أي شخص والإنجاب منه ولو كان متزوجا.

وقالت المواطنة السعودية وتدعى "حصة"، وهي من الرياض، إن والدها تاجر وتوفى ولم يزوجها، وأضافت أنها ورثت ملايين الريالات من أبيها، وكانت موظفة، مشيرة إلى أنها تبحث عن الزواج، وأنها راضية بالتعدد العادل الذي لا يظلم فيه الزوج زوجاته.

وتابعت "حصة" أنها لا تريد أحدا يطمع في مالها، بل تريد زوجا ترزق منه بطفل.

واشترطت المليونيرة موافقة زوجته الأولى إن كان متزوجا.

وتفاعل المغردون في السعودية معها في وسم "#مليونيره_تبحث_عن_زوج"، الذي تصدر قائمة الترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأكثر من 50 ألف تغريدة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

ياسين بوتيتي

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