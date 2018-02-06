مسنة صينية تتقن 5 لغات وتتخرج في الجامعة بعد الـ 80!

بعد المحاولة السابعة لأداء الاختبار النهائي للحصول على دبلوم إنهاء الدراسة بجامعة تيانجن، حصلت الصينية سيوز مينسيو على شهادة المؤهل الجامعي.

وصرحت سيوز مينسيو أثناء مراسم تسلمها للشهادة قائلة: "أعتقد أن معنى الحياة يتلخص في البحث الدائم عن هدف ثم تحقيقه، لذلك فأنا أشكر جامعة تيانجن على منحي الفرصة الغالية كي أحقق حلمي في الحياة، والذي لم أتمكن من تحقيقه في وقت سابق".

وتتابع الخريجة الجامعية الجديدة أن السبب في إنجازها وحصولها على مؤهل عال، يعود إلى توفر خاصية التعليم عن بعد، وأعربت عن شكرها لأساتذتها في جامعة تيانجن، الذين دعموها وساعدوها أثناء دراستها.

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والتحقت سيوز مينسيو بجامعة تيانجن بدورة "التجارة الإلكترونية" في برنامج التعليم عن بعد عام 2014، حينما كانت تبلغ من العمر 77 عاما، ولم تكن وقتها الطالبة الأكثر اجتهادا ومثابرة فحسب، بل والأكثر نشاطا، حيث تعودت الاستيقاظ عند الخامسة صباحا، وعقدت العزم على عدم مشاهدة جهاز التلفاز طوال فترة الدراسة، لاستثمار وقتها على أكمل وجه.

وتتقن مينسيو خمس لغات: الصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية واللاتينية، كما تجيد استخدام برامج الكومبيوتر "إكسل" و"فوتوشوب". أما في وقت الفراغ، فتمارس هواياتها كالتصوير الفوتوغرافي والتزلج على الجليد والسباحة.

المصدر: سبوتنيك

محمد صالح