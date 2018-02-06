إقبال ملحوظ على الدراجات الكهربائية في السويد

تعمل الحكومة السويدية على تشجيع سكان البلاد لشراء أنواع جديدة من الدراجات العاملة بالكهرباء.

وذكر بيان صحفي لوكالة حماية البيئة السويدية أن المواطنين أظهروا إقبالا كبيرا على شراء الدراجات الكهربائية، منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه الحكومة إطلاق منحة مادية نسبتها 25% من ثمن هذه الدراجات الحديثة، على أن لا تتجاوز النسبة مبلغ 1000 يورو.

إقرأ المزيد

وتلقت مكاتب الحكومة المسؤولة عن توزيع وبيع هذه الدراجات 2889 طلبا في اليوم الأول من الإعلان عنها، في 1 فبراير الجاري.

يذكر أن استخدام الدراجات الهوائية للرياضة والتنقل في مدن السويد ارتفع بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ تم بيع أكثر من 67.5 ألف دراجة هوائية في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2016 وأغسطس 2017.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو