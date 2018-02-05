مشعوذتان تحرقان وجه طفلة لـ "تطهيرها من الشياطين"!

لجأت مواطنة في ولاية ماساشوستس الأمريكية للشعوذة، أملا في علاج طفلتها التي "تتصرف بغرابة"، لـ "طرد الأرواح الشريرة منها".

إقرأ المزيد

وقامت راشيل هيلير وشقيقتها بيغي لابوسير، بممارسة طقوس الفودو (مذهب ديني يتعلق بالسحر الأسود موجود في غرب أفريقيا وجزر الكاريبي وجنوب الولايات المتحدة) لعلاج الطفلة (5 سنوات).

وعقب تقييدها، اشتملت طقوس عملية "التطهير لإخراج الأرواح الشريرة وطرد الشياطين" من الطفلة على حرق وجهها ووخزها بالإبر في يديها وعنقها.

كما قامت المشعوذتان أيضا بربط شقيق الفتاة وهددتاه بقطع رأسه بمنجل لسلوكه السيئ.

وتمكن شقيق الطفلة من اللجوء إلى الشرطة التي ألقت بدورها القبض على المرأتين وأحالتهما إلى التحقيق، فيما أرسلت والدة الطفلين إلى المستشفى لتلقي العلاج النفسي، مع العلم أن ابنتها خضعت للعلاج من حروق من الدرجة الثالثة، وأسكن الطفلان عقب ذلك مركزا للخدمات الاجتماعية.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو