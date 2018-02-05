أغنى رجل في الصين: المال لا يجلب السعادة!

أكد رئيس ومؤسس مجموعة علي بابا التجارية وأغنى رجل في الصين أنه كان أكثر سعادة عندما لم يكن يمتلك المال.

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ويرى جاك ما (53 عام) أن عمله في بداية حياته مدرسا للغة الإنجليزية في إحدى الجامعات المحلية شكّل "أفضل الأوقات سعادة في الحياة". وكان مرتبه آنذاك يبلغ 75 ينا صينيا، ما يعادل 12 دولارا تقريبا.

وكان رجل الأعمال الصيني قد أعلن في خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في نيويورك عام 2015، أن الثروة لا تجعله سعيدا. وأن السعداء هم من يملكون أقل من مليون دولار فقط لأنهم يعرفون كيف ينفقون المال على سعادتهم، "فالمليارات التي نملكها اليوم ليست لنا بل هي مسؤولية وثقة الناس".

ويملك رجل الأعمال الصيني جاك ما ثروة تقدر بحوالي 47.2 مليار دولار وهو أغنى رجل في الصين.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو