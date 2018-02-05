أكثر من 20 ألف حاج روسي عام 2018

أعلن روشان أبياسوف النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء في روسيا أن حصة الحجاج الروس إلى السعودية قد تزداد بمقدار 4500 شخص.

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ونص عقد مبرم بين وزارة الحج في المملكة العربية السعودية ومجلس الاتحاد الروسي على استقبال 20500 حاج روسي عام 2018، مع إمكانية زيادة هذه الحصة.

وقال أبياسوف إن مسألة زيادة حصة روسيا بمقدار 4500 حاج إضافي تدرس الآن في المملكة العربية السعودية من قبل وفدنا هناك، وستصبح الزيادة ممكنة في الفترة القريبة من بداية موسم الحج، في شهر أغسطس.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إفتاء روسيا أن "تجربتنا في هذا المجال تبشر بالخير، لأن موسم الحج الماضي شهد ارتفاع حصتنا 3000 حاج إضافي".

المصدر: تاس

خالد ظليطو