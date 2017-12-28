مشاريع ستسمح باستيعاب 30 مليون حجاج ومعتمر في مكة

يستعرض معرض إعمار منطقة مكة مشاريع البنية التحتية والتطوير وتشارك فيه 25 جهة من القطاعين العام والخاص .

وتعرض الجهات المشاركة مشاريع التطوير والتوسع لمنطقة مكة المكرمة وذلك لتحقيق أهداف" رؤية المملكة 2030" التي تسعى لتقديم كافة سبل الراحة لضيوف بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وزوار.

كما يعرض المعرض المصاحب لمؤتمر إعمار منطقة مكة مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة ومشروع توسعة الحرم المكي والمشاريع التوسعية في المياه والكهرباء والصحة حيث ستزيد هذه المشاريع من عدد حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين لاستيعاب 30 مليون معتمر وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتشارك في المعرض وزارات الداخلية والأمن العام والمالية والصحة والمياه والكهرباء والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

وتعرض مجسمات المطارات والفنادق ومشاريع القطارات والمدن الذكية والمراكز الحضرية ومشاريع المشاعر والمنطقة المركزية في المعرض.

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المصدر: وكالة الأنباء السعودية