روسيا تدعم سياحة الشباب

أكدت عضو مجلس الدوما الروسي ناتاليا كوفشينوفا أن الحكومة الروسية تدرس تخصيص معونات للشباب لتنشيط سياحتهم في أرجاء الاتحاد الروسي.

ووفقا للمسؤولة فإنه "يتوجب على الحكومة تقديم الدعم للشباب لتشجيع سياحتهم داخل أرجاء البلاد. ويفترض أن يشمل الدعم تكاليف الإقامة في الفنادق والسفر والتنقل. وسيناقش مشروع اعتماد هذا الدعم في مجلس الدوما الربيع المقبل".

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من جانبها أكدت أولغا يارلوفا مديرة قسم السياحة والسياسة الإقليمية في وزارة الثقافة الروسية تأييدها للفكرة حيث قالت: "السياحة الداخلية للشباب الروسي يجب أن تكون في أولويات الحكومة، ويجب دعمها على المستوى المالي الذي يتناسب مع متطلبات العصر والواقع الحالي".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد، في وقت سابق من يناير الجاري، أن "المدن التاريخية في الاتحاد الروسي يجب أن تتحول إلى مراكز سياحية رئيسة، ويجب الاعتناء بها وبمقوماتها لتتمكن من المنافسة بشكل أقوى في عالم السياحة".

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر