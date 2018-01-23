قديروف يرفع شعبية تطبيق "Mylistory"

أكد مطّور التطبيق الروسي الجديد للتواصل الاجتماعي "Mylistory"، أن تسجيل رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية فيه أكسبه شعبية واسعة.

وقال محمد إيسخانوف مطور تطبيق "Mylistory": "كنت أعمل وزملائي على هذا التطبيق في غرفتنا الصغيرة عندما فوجئنا بارتفاع أعداد المسجلين في تطبيقنا، فصدمنا ولم نعرف السبب للوهلة الأولى.. وتبين عقب ذلك أن رئيس الشيشان رمضان قديروف قام بتسجيل حساب في تطبيقنا، وحث الآخرين أيضا على القيام بذلك".

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وأضاف إيسخانوف أن قديروف ساعد بتسجيله هذا مطوري التطبيق بشكل كبير، معبرا عن شكر فريقه للرئيس الشيشاني الذي وضع ثقته في تطبيقهم، ووعد ببذل كل ما في وسعه لتطوير "Mylistory" ليصبح على قدر عال من المسؤولية.

يذكر أن عدد المشتركين في "Mylistory" ارتفع لأكثر من 100 ألف مشترك بعد يومين فقط من تسجيل رئيس الشيشان فيه، بعد أن توقفت حسابات قيدروف على فيسبوك وإنستغرام، في 23 ديسمبر الماضي، بسبب الحظر الأمريكي عليه.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو