قديروف يقاطع "إنستغرام"

قرر رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية عدم استخدام حسابه على الـ"إنستغرام"، عقب غلق حسابه على الموقع، وتحوله إلى مواقع التواصل الاجتماعية الأخرى.

وكتب قديروف على حسابه على "تيليغرام": "توقعوا أن أنفعل، لكنهم أخطأوا في حساباتهم.. هذا هو الشيء الوحيد الذي يعجبني في عمل إنستغرام وسادتهم في البيت الأبيض.. بالنسبة لي فأنا كنت أرغب ومنذ فترة كنت أفكر بترك هذا الموقع".

#Instagram и #Facebook заблокировали мои аккаунты. При этом они не подумали о четырёх миллионах подписчиков. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضاف قديروف: "الأمر لا يساوي أن يتضايق من أجله المرء.. سنستمر بالتواصل على مواقع (فكانتاكتي)، وتويتر وتيليغرام".

يذكر أن حساب الرئيس الشيشاني على موقع "إنستغرام" حجب يوم الـ23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما أعلن قديروف أنه طلب من قسم الدعم الفني إيضاح الأسباب لكنه لم يحصل على جواب.

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وفي السياق ذاته، أعلن رمضان قديروف عن إنشاء موقع جديد للتواصل الاجتماعي في الشيشان بتسمية "مايليستري"، والذي "سوف لن يكون أقل شئنا من المواقع الخارجية الأخرى"، وأن الموقع حاليا تحت التجربة، وأنه سيطلق بعد رأس السنة الجديدة، وفق ما أعلنه قديروف.

وبحسب وزير الشؤون الوطنية والعلاقات الخارجية، والصحافة، والمعلومات الشيشاني جمبلاط إوماروف، أن الأمر جاء نتيجة "لهجمات إلكترونية تخريبية"، مؤكدا أنها نفذت تطبيقا لأوامر "وزارة الخارجية الأمريكية".

من جانبه كتب قديروف على "تيليغرام" أنها مناورة غريبة من قبل "إنستغرام" أن تقوم مباشرة عقب إعلان لائحة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، بحجب صفحته على الموقع.

المصدر: لينتا. رو

هاشم الموسوي