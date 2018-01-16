الروس يقلعون عن تناول الكحول!

انخفض استهلاك المشروبات الكحولية في روسيا بنسبة 80% في السنوات الـ 7 الأخيرة.

وصرحت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا بأن السنوات الخمس إلى السبع الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في استهلاك المشروبات الكحولية وصل إلى 80%.

إقرأ المزيد

وقالت سكفورتسوفا: "لقد تمكنا من خفض استهلاك المشروبات الكحولية للفرد بنسبة 80%، وخلال نفس هذه الفترة من الزمن ازدادت ممارسة السكان للرياضات المختلفة بنسبة أكثر من 40%".

وأشارت الوزيرة أيضا إلى جهود مشتركة أثمرت في الحد من انتشار التدخين بين البالغين بنسبة 22%، وبثلاثة أضعاف بين الأطفال والمراهقين.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية تدرس اقتراح وضع ملصقات على زجاجات المشروبات الكحولية عليها صور مخيفة، بنفس الطريقة التي استخدمت على أغلفة علب السجائر.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو