دراسة تكشف خطرا جديدا للكحول

كشف أخصائي بأمراض الجهاز الهضمي خطرا جديدا على صحة الإنسان تسببه المشروبات الكحولية.

وتحدث الأخصائي فينسنت هو، من جامعة غرب سدني، لمجلة Science Alert عن الأضرار التي تسببها المشروبات الكحولية للجهاز الهضمي وخطر تناولها على إمكانية مكافحة العدوى المعوية، وأشار إلى أن تناول كميات كبيرة من الكحول يدمر خلايا المعدة.

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كما أن للنبيذ الأحمر خاصية مكافحة البكتيريا بسبب حموضته وتركيز الكحول فيه. وقد تبين أن 60-80% من الكحول في المشروبات تكفي للقضاء على الميكروبات.

أما المشروبات التي تحوي نسبة 40% من الكحول، فتقضي على البكتيريا التي تعيش في تجويف الفم خلال دقيقة واحدة.

وبينت نتائج الدراسة التي أجراها فينسنت هو، بمشاركة 47 شخصا سليما، أن المشروبات ذات نسب كحول عالية تسبب أضرارا في جدران المعدة وحتى نزفا خفيفا. وأن عودة جدران المعدة إلى حالتها الطبيعية عند تناول مشروب نسبة الكحول فيه 10% وأكثر تتطلب أكثر من 24 ساعة. علاوة على أن تناول المشروبات الكحولية باستمرار يسبب الإسهال والغثيان والتقيؤ، وزيادة عدد البكتيريا الضارة في الأمعاء.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما