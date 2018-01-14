ضعف الجليد يهدد طقوس عيد الغطاس في روسيا

يمكن أن تلغي السلطات سباحة عيد الغطاس المجيد في خليج مدينة ماغادان بشمال شرق روسيا، بسبب ضعف الجليد الذي تقل سماكته عن 80 سنتيمترا.

جاء ذلك في بيان صدر عن بلدية عاصمة إقليم كوليما الروسي، مدينة ماغادان.

كما جاء في البيان أن المدينة تعرضت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لتأثير رياح شديدة دافئة، إضافة إلى الثلوج الغزيرة التي كسرت الجليد في بحر أوخوتسك. أما خليج هرتنر في منطقة مدينة ماغادان الذي يشهد عادة كل عام، في شهر يناير، طقوس عيد الغطاس المجيد، فبدأ الجليد بتغطيته في نهاية ديسمبر بدلا من شهر نوفمبر كما جرت العادة.

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وكان من المتوقع أن تقام طقوس مباركة البحر في المنطقة، في 18 يناير الجاري، وذلك عشية الاحتفال بعيد الغطاس الديني. إلا أن إدارة الأرصاد الجوية أفادت بأن سماكة الجليد في خليج هرتنر الذي يطل على مدينة ماغادان لم تبلغ إلا 30-35 سنتيمترا، ما يمكن أن يشكل خطورة على الراغبين في السباحة ضمن طقوس عيد الغطاس.

وأوضح البيان أن خبراء الأرصاد الجوية سيقومون يوم الأحد القادم بقياس آخر لسماكة الجليد. وبعد ذلك سيتخذ قرار نهائي بإجراء السباحة أو إلغائها.

يذكر أن المسيحيين والأرثوذكس الروس يحتفلون بعيد الغطاس المجيد في 19 يناير (6 يناير بالتقويم الشرقي القديم)، وتعود قداسته إلى تعميد السيد المسيح عليه السلام في مياه نهر الأردن.

وبهذه المناسبة تقام القداديس الدينية في الكنائس وتتم مباركة المياه من قبل رجال الدين، ويغطس المؤمنون في برك المياه المتجمدة ويحتشدون في طوابير طويلة طلبا للمياه المقدسة. ويعتبر عيد الغطاس المجيد من أهم الأعياد الدينية في روسيا إلى جانب عيد الفصح. ويرافقه عادة أداء طقوس السباحة في نهر أو بحيرة أو أي بركة ماء بعد مباركتها.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف