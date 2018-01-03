سرقة أغلى قارورة فودكا في العالم!

تسلل مجهولان إلى خزانة للمشروبات تابعة لدنماركي في كوبنهاغن وسرقا منها أغلى قارورة فودكا في العالم يبلغ سعرها 1.3 مليون دولار أمريكي.

وبحسب موقع TV 2 Lorry الدنماركي فإن القارورة المصنعة من الذهب والفضة ووزنها ستة كلغ، سرقت من مطعم Cafe 33 في كوبنهاغن.

وقال بريان إينغبرغ الذي يهوى اقتناء وجمع المشروبات وهو مالك المطعم، إن السارق قضى داخل الخزانة ثلاث دقائق واختار قارورة الفودكا من طراز "روسو-بالتيك" من حوالي 1.2 ألف قارورة.

ولم يستبعد إينغبرغ وقوف شخص يعمل في مطعمه وراء السرقة، وذلك لعدم وجود أي آثر كسور، إذ دخل اللصّ إلى الخزانة، على ما يبدو، بواسطة حصوله على نسخة مفاتيح البار والمستودع.

وروى إينغبرغ أنه أجّر هذه القارورة، قبل حوالي عام، من شركة Dartz Motors التي تصنع سيارات مصحفة على طريقة شركة "روسو-بالت" الروسية لعصر ما قبل الثورة البلشفية.

ومن اللافت أن القارورة المسروقة ظهرت لمدة 15 ثانية في مسلسل "بيت من ورق" الأمريكي الشهير، حيث يتسلمها "الرئيس الأمريكي" فرانك أندروود (كيفين سبيسي) هدية من "نظيره الروسي".

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف