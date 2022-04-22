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سلاح خفيف من الحرب الوطنية العظمى يستخدم في ماريوبول

في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

سلاح خفيف من الحرب الوطنية العظمى يستخدم في ماريوبول
smi.today
صورة أرشيفية
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ظهر سلاح خفيف يعود إلى زمن الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية في حوزة المتطوعين الذين يحاربون النازيين الجدد.

وحسب جندي في قوات جمهورية دونيتسك فإنه استولى على رشاش "شباغين" (بي بي شا) لدى متطرف أوكراني قتله في المعركة. وقال إن الرشاش في حالة ممتازة ، مشيرا إلى أن "بي بي شا" ليس نسخة وحيدة شهدتها العملية العسكرية الخاصة في معارك تحرير دونباس.

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وسبق لقناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية أن عرضت هذا الرشاش في أحد برامجها التلفزيونية في منتصف مارس الماضي حيث قدمت تحقيقا صحفيا عن تدريب المتطرفين الأوكرانيين.

يذكر أن رشاش "شباغين" (بي بي شا) الأسطوري يعد من الرموز الساطعة للحرب الوطنية العظمى، واستخدمها  المشاة السوفيت آنذاك على نطاق واسع حيث أطلقوا عليه اسم "باباشا"، بمعنى (أبونا).

وقد سجل "بي بي شا" رقما قياسيا لم يتم تحطيمه إلى حد الآن حيث تحمل إطلاق 30000 طلقة دون أن يشحم. وإنه بسيط التصميم وسهل الاستخدام. ولايزال يستخدم في بعض النزاعات العسكرية بعد تطوير والتحديث.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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