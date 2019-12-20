80 عاما على إطلاق أول دبابة "تي – 34" السوفيتية

صادف يوم 19 ديسمبر ذكرى مرور 80 عاما على إطلاق دبابة "تي – 34" بصفتها أسطورة صناعة الدبابات السوفيتية.

وبدأ الجيش السوفيتي في 19 ديسمبر عام 1939 يتزود بدبابات "تي-34".

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الصحفي لشركة "أورال فاغون زافود" الروسية المصنعة للدبابات.

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وأشار البيان إلى أن المصنع رقم 183 في مدينة نيجني تاغيل في منطقة الأورال الروسية والمسمى حاليا "أورال فاغون زافود" قام خلال الحرب الوطنية العظمى (أعوام 1941 – 1945) بتجميع 25914 دبابة من طراز "تي – 34" ونماذجها المطورة، ما يزيد عن العدد الإجمالي للدبابات التي أنتجتها في الفترة نفسها مصانع الدبابات الألمانية كلها.

وفي عام 1944 تم تطوير "تي – 34" وتزويدها بمدفع عيار 85 ملم وإطلاق نموذجها المطور "تي – 34 – 85". وأنتج آخر نموذج من تلك الدبابة في المصنع في فبراير عام 1946.

أما العدد الإجمالي لدبابات "تي – 34" وتي – 34 – 85" التي أنتجت في المصنع في الفترة ما بين عام 1940 وعام 1946 فبلغ 58 ألف دبابة.

وخدمت تلك الدبابة في الجيوش الكثيرة بما فيها جيوش البلدان العربية .

يذكر أن دبابة "تي – 34" من إنتاج عام 1944 التي اقتنتها لاوس عام 1987 خدمت في الجيش اللاوسي لغاية عام 2019 حين اشترتها روسيا بمبادرة وزيرالدفاع، سيرغي شوغو، لتشارك في عرض النصر على ألمانيا النازية يوم 9 مايو.

المصدر: فويني أوبوزريني