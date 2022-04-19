11 ألف عسكري روسي يشاركون في عرض النصر يوم 9 مايو بالساحة الحمراء

تاريخ النشر: | 13:07 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

شهدت بلدة آلابينو في ضواحي موسكو يوم 18 أبريل بروفة العرض العسكري الذي سيقام في 9 مايو المقبل على الساحة الحمراء.

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) على ألمانيا النازية.

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وقد شارك في البروفة 11000 عسكري من القوات المسلحة الروسية و131 قطعة من الأسلحة والمعدات الحربية الحديثة و77 طائرة ومروحية عسكرية.

وتضمنت مسيرة المشاة للعرض العسكري 33 طاقما عسكريا، بما فيه الطلاب في مؤسسات التعليم العسكري التابعة لوزارة الدفاع وغيرها من أجهزة الأمن، فضلا عن الضباط والجنود الذين يمثلون مختلف الوحدات والتشكيلات في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي ووحدات القوزاق العسكرية.

اما المسيرة الميكانيكية فتضمنت مدرعات "تايفون"، عربات "بي إم بي – 2" و"بي إم بي – 3" ، مدرعات "كورغانيتس"، دبابات " تي – 72 بي 3 إم"، تي – 90 إم"، "تي – 14 "( أرماتا)، منظومات "إسكندر" الصاروخية، مدافع الهوتزر "مستا-إس"، راجمات الصواريخ "تورنادو – غي"، منظومات الدفاع الجوي "تور – إم 2"،"بوك – إم 3"، "إس – 400" والروبوتات الضاربة "أوران – 9".

أما العرض الجوي فتضمن 15 مروحية و62 طائرة حربية. وفي مقدمها مروحية النقل "مي – 26" برفقة مروحيات "مي-24". وأعقبتها مجموعة من المروحيات " مي – 28" ( صياد الليل)، "كا – 52" ( التمساح)، وبعدها طائرات "تو- 160"، "تو -95"، "تو-22" الاستراتيجية وبعيدة المدى وطائرات النقل "إيل – 76" و"إيل – 78" ومقاتلات "سو – 57"، "سو-35"، سو – 30 إس إم"، ميغ – 31 بي إم" والقاذفات "سو-34" ، "سو- 24 إم".

وقد رسمت 8 طائرات "ميغ – 29" في سماء بلدة آلابينو حرف Z ، بصفتها رمزا للنصر.

المصدر: نوفوستي