طائرات عسكرية تحلق فوق الساحة الحمراء في عيد النصر

شاركت 23 مروحية و53 طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في الجزء الجوي من العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ76 لعيد النصر على النازية.

ولأول مرة افتتحت الجزء الجوي 3 مروحيات ثقيلة "مي-26" تلتها مروحيات من طراز "مي-8" و"مي-35" و"كا-52" بالإضافة إلى مجموعة الطيران البهلوانية "بيركوتي" على مروحيات "مي-28H".

وفي ختام الجزء الجوي ظهر فوق الساحة الحمراء سرب من طائرات "ميغ-37ك" و"سو-57" وطائرات من "الجناح التكتيكي" لمركز ليبيتسك للطيران وفريق "الفرسان الروس" و"ستريجي" للألعاب البهلوانية وطائرات "سو-25 إس إم" الهجومية التي لونت سماء فوق الساحة الحمراء بألوان العلم الروسي.

المصدر: وكالات