الدفاع الروسية تكشف عن وثائق أرشيف جديدة تخص بدء الحرب الوطنية العظمى

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم 22 يونيو وثائق أرشيف تسلط الضوء على الأيام الأولى للحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي مع ألمانيا النازية (1941 – 1945).

وتطال تلك الوثائق 3 قلاع دفاعية ساعدت القوات السوفيتية في المرحلة الأولى للحرب في إبطاء هجوم القوات الألمانية.

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وقد نشرت الوثائق في قسم مولتيميديا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع الروسية بعنوان" اليوم الذي بدد أسطورة الحرب الخاطفة".

واستعرض الأرشيف العسكري السوفيتي بصورة خاصة الوثائق العسكرية العملياتية والاستراتيجية الألمانية لغزو الاتحاد السوفيتي والتي أطلقت عليها تسمية "العملية في الشرق".

ودار الحديث في الوثائق حول القلاع الـ3 والوحدات العسكرية السوفيتية المرابطة فيها والتي أبطأت إلى حد بعيد وتائر الهجوم الألماني على الحدود الشرقية للاتحاد السوفيتي وهي قلعة (بريست) في بيلاروس الحالية والقاعدة البحرية في ميناء ليبافا على شاطئ بحر البلطيق في لاتفيا الحالية والقاعدة البحرية في شبه الجزيرة (خانكو) في جنوب فنلندا. وسلطت الوثائق الألمانية الضوء على تدريب القوات السوفيتية وتحضيراتها لتصدي الوحدات الألمانية المهاجمة.

المصدر: تاس