وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلا من الورد على ضريح الجندي المجهول في موسكو بمناسبة الذكرى 80 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى.

وتحيي روسيا يوم 22 يونيو، يوم الذكرى والحداد، المناسبة المأساوية التي تؤرخ في هذا العام للذكرى الثمانين لبدء الحرب الوطنية العظمى، حين غزت فجأة جحافل الجيش النازي الأاراضي السوفيتية في مثل هذا اليوم من عام 1941.

وقال الرئيس الروسي بعد أن وضع أكاليل الزهور على لوحات المدن البطلة في حديقة ألكسندر: "نحن نفعل كل شيء وسنواصل القيام بذلك حتى يكون وطننا دائما دولة عظمى قوية. وسنكون دائما ممتنين لأولئك المنتصرين الذين خطوا إلى الخلود، لمن أهدانا، وأجيال المستقبل، الحياة والسلام.

المجد الأبدي لأولئك الذين سقطوا من أجل حرية واستقلال الوطن! ذاكرة أبدية لهم".

بما في ذلك، كييف وأوديسا.

المصدر: RT