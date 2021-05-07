معاني الأوسمة القتالية

للأوسمة والميداليات رمزية معينة يمكن قراءة مسيرة كل عسكري في الجبهة عبرها. فوسام "المجد" يعني أن صاحبه كان جنديا أو من ضباط الصف.

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أما وسام "النصر" فكان يمنح للقادة الذين حققوا إنجازات عسكرية معينة. في حين أن ميدالية "الدفاع عن ستالينغراد" تعني أن أمامنا أحد المشاركين في أكثر معارك الحرب الوطنية العظمى دموية. بينما تعني ميدالية "النجمة الذهبية" لبطل الاتحاد السوفيتي أن هذا الشخص اجترح مآثر على مستوى الوطن. والمهم أن هذه الأوسمة والميداليات تبقى ذخرا لدى أحفاد صانعي النصر للحفاظ على الذكرى.