الدفاع الروسية تكشف عن تشكيلة العرض الجوي يوم 9 مايو

تاريخ النشر: | 15:00 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

نشرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية قرارا أصدرته وزارة الدفاع الروسية بتوزيع الطائرات والمروحيات الحربية المشاركة في العرض الجوي يوم 9 مايو على 17 فريقا جويا.

وجاء في القرار الوزاري أن 75 طائرة ومروحية حربية ستشارك في العرض الجوي الذي سيقام في أجواء موسكو بمناسبة الاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية يوم 9 مايو الجاري.

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ويفتتح العرض الجوي فريق من المروحيات يضم 4 مروحيات من طراز "مي – 8" ومروحية "مي – 26" الثقيلة. وستعقبها مروحيات "مي – 35"، "كا-52"، "مي – 28 إن" (صياد الليل) التي تشكل مجموعة "بيركوتي" الجوية.

ثم ستحلق في سماء موسكو طائرة "آ-50" للإنذار الراداري المبكر وكذلك طائرة "إيل – 78" وطائرات "تو-160، "تو-22 إم 3" ، تو-95 إم إس" بعيدة المدى و3 طائرات ثقيلة للنقل العسكري من طراز "إيل – 76".

أما الجزء الثاني للعرض الجوي فيتضمن مقاتلات "ميغ – 29" الخفيفة للجيل الرابع، مقاتلات الدفاع الجوي "ميغ – 31 كا"، قاذفات "سو-24"، مقاتلات "سو-57" للجيل الخامس، مقاتلات "سو-35 إس" للجيل الرابع ++، مقاتلات "سو-34" و"سو- 30 إس إم".

يذكر أن 75 طائرة ومروحية حربية ستشارك في العرض الجوي بموسكو يوم 9 مايو الجاري.

أما العدد الإجمالي للطائرات والمروحيات المشاركة في العروض الجوية التي ستقام في أجواء 47 مدينة روسية فبلغ نحو 600 طائرة حربية.

المصدر: كراسنايا زفيزدا