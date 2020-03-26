الدفاع الروسية تشدد إجراءات وقائية تجاه المشاركين في العرض العسكري

شددت وزارة الدفاع الروسية الإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأعلن ناطق باسم وزارة الدفاع أن من سيسير يوم 9 مايو في موكب العرض العسكري لا يزالون تحت الرقابة الدائمة للأطباء الذين يقيسون درجة الحرارة لجسم الجندي بشكل منتظم ويجرون فحوصا طبية إلزامية للمشاركين في العرض.

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أما المجندون فحظرت عليهم مغادرة وحداتهم العسكرية أو مواقع الإقامة المؤقتة لغاية يوم 9 مايو المقبل.

يذكر أن طواقم الجنود والضباط وطلاب الكليات العسكرية قد وصلت ضواحي موسكو حيث يتم تدريبهم على الخطوة العسكرية النظامية. قد تم توزيع الجنود والضباط القادمين من مختلف أنحاء روسيا على معسكرات مقاطعة موسكو.

وتجري التدريبات في ميدان "آلابينو" التدريبي حيث أجمع أطباء الأوبئة والأمراض المعدية على أن الفحوص الطبية التي يخضع لها العسكريون وقياس درجة الحرارة هي إجراءات غير كافية للحفاظ على صحتهم. والأهم من ذلك هو فرض قيود على التواصل بين العسكريين من جهة ومحيطهم من جهة أخرى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا