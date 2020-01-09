الجيش الروسي يبدأ تحضيراته للاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على النازية

تشهد المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي يوم 9 مايو المقبل 3 عروض عسكرية ضخمة و70 عرضا عسكريا صغيرا بمشاركة قوات المشاة.

أعلن ذلك قائد المنطقة العسكرية الفريق أول، ألكسندر لابين، الذي قال إن العروض العسكرية واسعة النطاق ستقام في مدن يكاترينبورغ بإقليم الأورال ونوفوسيبيريسك بسيبيريا وسامارا على نهر الفولغا.

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أما عروض المشاة الأصغر حجما فستقام، حسب الفريق أول، في مدن المنطقة الأخرى، بما فيها طاجيكستان وقرغيزيا.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية إن العروض العسكرية بمناسبة الاحتفال بعيد النصر ستقام في 130 مدينة وسيشارك فيها ما يزيد عن 50 ألف ضابط وجندي وطالب عسكري وأكثر من ألف قطعة من المعدات الحربية.

يذكر أن وحدات المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي ترابط في دوائر الفولغا والأورال وسيبيريا الفدرالية الروسية التي تشمل 29 محافظة وإقليما وكذلك القواعد العسكرية في بعض البلدان الأجنبية، بما فيها القاعدة العسكرية الـ201 في طاجيكستان وقاعدة "كنت" في قرغيزيا وبعض الوحدات العسكرية الأقل حجما في كازاخستان.

المصدر: وزارة الدفاع