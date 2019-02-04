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غذاء "سري" لأكبر قرش في العالم

العلوم والتكنولوجيا

غذاء
Gettyimages.ru Colors and shapes of underwater world
اكتشاف سر مخفي حول أكبر قرش في العالم!
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كشف علماء أن أكبر أنواع أسماك القرش في العالم يتبع نظاما غذائيا سريا قائما على النبات.

ولطالما اعتقد الخبراء أن أسماك "whale sharks"، تعتمد على "بروتين حيواني" للبقاء على قيد الحياة.

ولكن دراسة جديدة شملت عينات دم وأنسجة "آكلات اللحوم"، كشفت أن هذه الأسماك تتغذى على النباتات والطحالب، عندما يكون عدد الفرائس "محدودا".

واستخدم العلماء، بقيادة عالم الأحياء في جامعة طوكيو، أليكس ويات، عينات من أسماك القرش للتعرف على عاداتها الغذائية.

وفي حين أن الدراسات السابقة وجدت بعض الأعشاب البحرية في معدة الكائنات الضخمة، إلا أنه لم يعتقد (حتى الآن) أنها قد تكون جزءا أساسيا من نظامها الغذائي.

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وفي حديثه مع "National Geographic"، قال ويات إن "أسماك (whale sharks) مهددة عالميا، ولكننا ما نزال لا نعرف ما يكفي عن بيئتها للحفاظ عليها بشكل فعال. وأنا حريص جدا على المساهمة في تحسين فهمنا لهذه الأنواع".

ويقول علماء أحياء آخرون إن الدراسة تعد "إضافة عظيمة إلى التجارب المتعلقة بهذه الأسماك ومعرفة نظامها الغذائي".

وتُعرف أسماك "whale sharks" بأنها ضخمة ويمكن أن يصل طولها إلى 12 مترا تقريبا، وتزن حوالي 25 طنا.

ولكن العلماء وجدوا أنه بالرغم من حجمها الهائل، إلا أن عمالقة المحيط قد تعيش مدة 4 أشهر دون طعام. ووفقا لبيانات ويات، تعتمد الأسماك على النباتات والطحالب في معظم الأوقات، عندما تكون الفرائس محدودة جدا.

ونُشرت نتائج الدراسة في الطبعة الأخيرة من المجلة العلمية "Ecological Monographs".

المصدر: ذي صن

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