روسيا تختبر درونات قتالية متعددة المهام

بدأت روسيا اختبارات جديدة لدرونات "carnivora" القادرة على القيام بمهام قتالية واستطلاعية مختلفة.

وزوّدت هذه الدرونات بكاميرات بصرية وحرارية متطورة تمكنها من رصد مختلف الأهداف ليلا ونهارا، وفي كافة الظروف الجوية، بالإضافة إلى تقنيات حديثة قادرة على تحديد مدى خطورة هذه الأهداف، وإرسال البيانات إلى القواعد الأرضية لإعطاء الأوامر لاستهدافها.

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كما تسلّحت "carnivore" بقنابل صغيرة قادرة على تدمير فرق المشاة العسكرية، أو قواعد العدو الأرضية ومطاراته، ويمكن استخدامها لحماية المنشآت العسكرية والمدنية من الدرونات، لاحتوائها على أنظمة لاصطياد هذه الطائرات عبر الشباك في الجو.

وتزن هذه الطائرات الصغيرة نحو 40 كلغ، أما باع جناحيها فـ 5 أمتار، ولها القدرة على التحليق لـ 20 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاعات تصل إلى 4000 متر، وحمل 10 كيلوغرامات من الحمولة والذخائر المختلفة.

المصدر: فيستي