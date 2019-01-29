الكشف عن هيكل قتالي جديد للجيش الروسي (صور)

كشفت وسائل إعلام روسية عن صور جديدة لهيكل قتالي متطور لمشاة الجيش الروسي، صمم خصيصا ليجعلهم قادرين عن حمل مدافع الهاون الثقيلة وتنفيذ مهام ميدانية معقدة.

ويمكن الهيكل الجندي من إطلاق 700 طلقة من بندقية آلية، دون الحاجة إلى إعادة التلقيم، في حين تمت تجربة الهيكل في ظروف قتالية واقعية في سوريا.

وصممت البدلة بشكل خاص للمهندسين العسكريين من المشاة وخبراء المتفجرات، لكن يمكن استخدامها وتوظيفها في فرق مختلفة من الجيش.

ويقوم الهيكل بمساعدة الجندي على حمل الأسلحة والمعدات الثقيلة، بينما يحمي مفاصله وعموده الفقري بامتصاص الجزء الأكبر من وزن تلك المعدات.

وبالإضافة لما سبق، يساعد الهيكل بشكل فعال في عمليات إخلاء الجرحى والمصابين من المعارك، كما يسمح للجندي بالركض بسرعة والسير لمسافات طويلة.

Sputnik : Ilya Pitalev

وخلال التجارب العملية للهيكل، تمكن جندي من حمل جهاز تحكم (35 كغ) لروبوت كاسح للألغام، ولأكثر من 9 ساعات متواصلة، دون أن يشعر بالإرهاق والتعب.

وكحد أقصى، يمكن الهيكل الجندي الروسي من حمل معدات وأسلحة بوزن 70 كغ، كما أصدرت نسخة معدلة للوحدات الخاصة في الجيش، تزود بحقيبة ظهر وجهاز تلقيم تلقائي، يمكن الجندي من إطلاق 700 طلقة نارية بشكل متواصل.

وصممت الهيكل القتالي الجديد الشركة الروسية، "GB Engineering" (جي بي للهندسة)، بتعاون وثيق مع شركة "TsNIITochMash" (المعهد البحثي العلمي المركزي للصناعات الدقيقة). ومن المقرر دخوله الخدمة العسكرية بصورة واسعة خلال العام الجاري، وبإصدارات عدة.

المصدر: RT