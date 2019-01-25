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تاكسي "بوينغ" الطائر يقلع بنجاح (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

تاكسي
Twitter/The Boeing Company ‏
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استعرضت شركة "بوينغ" التحليق الأول لـ "تاكسيها الطائر" الذي سيصبح أحد أبرز مركبات النقل في المستقبل.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته الشركة كيف استطاعت هذه المركبة الفريدة التحليق بشكل عمودي إلى ارتفاع عدة أمتار، وبقيت مدة في الهواء لتعود وتهبط بنجاح.

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وأوضح الخبراء في "بوينغ" أنهم تمكنوا خلال فترة تحليق المركبة من اختبار مختلف وظائفها، كالمحركات وأجهزة الطيران، وأجهزة الاتصال والتحكم الذاتي.

وصممت بوينغ مركبة "NeXt" لتكون وسيلة نقل كهربائية صديقة للبيئة، بإمكانها التحليق والهبوط بشكل عمودي، والطيران كالطائرات المدنية الصغيرة، وزودتها بأحدث الأنظمة الإلكترونية، لتكون قادرة على نقل الركاب بشكل مستقل في المستقبل.

المصدر: فيستي

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