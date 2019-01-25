تاكسي "بوينغ" الطائر يقلع بنجاح (فيديو)

استعرضت شركة "بوينغ" التحليق الأول لـ "تاكسيها الطائر" الذي سيصبح أحد أبرز مركبات النقل في المستقبل.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته الشركة كيف استطاعت هذه المركبة الفريدة التحليق بشكل عمودي إلى ارتفاع عدة أمتار، وبقيت مدة في الهواء لتعود وتهبط بنجاح.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHerepic.twitter.com/hwuw4d5jmz — The Boeing Company (@Boeing) 23 января 2019 г.

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وأوضح الخبراء في "بوينغ" أنهم تمكنوا خلال فترة تحليق المركبة من اختبار مختلف وظائفها، كالمحركات وأجهزة الطيران، وأجهزة الاتصال والتحكم الذاتي.

وصممت بوينغ مركبة "NeXt" لتكون وسيلة نقل كهربائية صديقة للبيئة، بإمكانها التحليق والهبوط بشكل عمودي، والطيران كالطائرات المدنية الصغيرة، وزودتها بأحدث الأنظمة الإلكترونية، لتكون قادرة على نقل الركاب بشكل مستقل في المستقبل.

المصدر: فيستي