إيرباص تختبر التاكسي الطائر (فيديو)

نشرت شركة إيرباص الأمريكية شريط فيديو استعرضت فيه اختبارات الطيران التي أجرتها على مركبة التاكسي الطائر "Alpha One" التي طورتها في إطار مشروع "Vahana".

حلّقت هذه المركبة الكهربائية ذاتية القيادة أواخر يناير الفائت في بندليتون بولاية أوريغون الأمريكية، حيث ارتفعت لـ 5 أمتار تقريبا وبقيت في الجو لمدة 53 ثانية.

يبلغ طول هذه المركبة 5.7 متر، أما عرضها مع الجناحين الجانبيين فيصل إلى 6.2 م، وارتفاعها 2.8 متر، ووزنها 745 كلغ.

صممت "Alpha One" لتحمل راكبا واحدا، معتمدة على محركات كهربائية و8 مراوح، 4 منها تتوزع على الجناحين الجانبيين، و4 على هيكل قمرة الراكب، ومن المنتظر أن تطرح رسميا عام 2020.

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر