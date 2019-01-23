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نجاح أول عملية لتدمير سد طبيعي بنهر بوريا في أقصى شرق روسيا

العلوم والتكنولوجيا

نجاح أول عملية لتدمير سد طبيعي بنهر بوريا في أقصى شرق روسيا
Sputnik وزارة الطوارئ
انهيار جبل في منطقة نهر بوريا
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نفذ العسكريون الروس بنجاح سلسلة من الانفجارات في السد الطبيعي بنهر بوريا والذي نشأ نتيجة انهيار جبل في المنطقة.

وقام المهندسون بتفجير حشوات من المتفجرات بقوة 10 أطنان، ما أدى إلى إزالة السد الطبيعي بطول 120 مترًا وعرض 30 مترًا. ولم تتسبب في إصابة أحد.

 

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 وكانت مروحيات النقل العسكري "مي - 8 " و "مي-26" قد نقلت إلى المنطقة ما يزيد عن 190 طنًا من المتفجرات .

ويشارك في العملية 440 فردًا من سلاح الهندسة العسكرية و15 قطعة من الآليات الحربية، بما فيها 6 مروحيات عسكرية.

كما تشارك في العملية طائرة "أورلان – 10" من دون طيار التي تساعد في تقييم نتائج عمل المهندسين العسكريين  وإدخال تعديلات في عملهم  بغية إجراء تفجيرات أخرى  بنتائج أفضل.

فيما قال ناطق باسم سلاح الهندسة العسكرية إن عملية إزالة الانهيارات الجبلية في منطقة نهر بوريا ستستغرق شهرا واحدا.

المصدر: فيستي.رو

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